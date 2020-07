Mr Roberto Forleo. Un talento barese che danza americano

Ne ha fatta di strada l’artista barese Roberto Forleo, ex ballerino, maestro di danza classica e coreografo, da quando mosse i primi passi sul palcoscenico dei teatri della sua città: lo scorso 1 luglio è stato nominato Artistic Director del Florida Ballet in USA dove lavora da un solo anno.

La storia artistica di questo talento della danza classica e contemporanea inizia a Bari agli inizi degli anni 90 quando inizia a frequentare, un po’ per caso, una storica scuola di danza del quartiere murattiano: qui prende coscienza della sua grande passione per il balletto, del suo amore per la danza e, anche se giovane ed acerbo, della sua innata predisposizione ad esibirsi su un palcoscenico. Ben presto la sua città gli sta stretta e, a 16 anni, la lascia per andare a formarsi a Reggio Emilia nella scuola di due grandi artisti come il maestro Stefanescu e Liliana Cosi, già prima ballerina della Scala ed etoile internazionale.

Torna in Puglia per intraprendere un nuovo periodo di studio con la maestra Silvia Humalia ed arriva la grande occasione che segnerà una svolta nella vita, non solo professionale, di Roberto Forleo: partecipa a Pisa ad una selezione per la scuola di balletto Ecole Atelier RUDRA del grande Maurice Béjart risultando uno dei 4 vincitori di borsa di studio, su circa 1000 partecipanti. I due anni trascorsi a Losanna alla «corte» di Béjart segneranno profondamente la formazione e la carriera di Roberto che lì, in un contesto artistico irripetibile, ha la possibilità di confrontarsi, oltre che col Maestro, con tanti grandissimi artisti e respirare il profumo della danza.

Da qui spicca definitivamente il volo: il primo contratto da ballerino professionista lo ottiene per una delle compagnie più popolari del Brasile e di tutto il sudamerica, il Grupo Corpo. E dopo due anni importanti a Belo Horizonte ecco una nuova chance: Béjart lo vuole con sé nella sua compagnia di balletto. Saranno due anni ricchissimi di soddisfazioni, successi e di spettacoli in ogni angolo del mondo ma l’emozione forse più forte sarà quella di tornare con la compagnia del Béjart Ballet nella sua Bari e danzare al Teatroteam in uno spettacolo memorabile.

Roberto si trasferisce a Londra per ballare alla Rambert Dance Company, poco prima del suo «periodo francese» al Ballet Biarritz, poi a Parigi come solista, e poi ancora con La Parenthése a Marsiglia. In Francia studia al Centro Coreografico Nazionale e, sostenendo brillantemente gli esami, ottiene anche l’abilitazione all’insegnamento della danza classica.

In USA sono due le principali esperienze da ballerino: a Les Ballet Grandiva e con Les Ballets Trockadero Monte Carlo a New York dove ha la possibilità di interpretare i grandi balletti del repertorio classico rivisitati in chiave ironica. Sono spettacoli molto emozionanti e divertenti che attirano l’attenzione di un grandissimo pubblico, soprattutto in Oriente. Ma in America ottiene anche la prestigiosa nomina di American Ballet Theater teacher.

Roberto Forleo ha ballato in tutti gli angoli del globo ma appena può torna nella sua Puglia, alla quale è legatissimo, per godere dell’affetto della sua famiglia, per riassaporare il gusto ed i sapori della sua terra, per rivedere gli amici.

Adesso la sua vita è in USA: nel Maine, a Portland, ha trascorso quattro anni dove ha trasformato la sua professionalità da ballerino a valido maestro e coreografo. Le sue creazioni «Boy Meets Girl» e «Alice» sono state rappresentate con enorme successo dal Portland Ballet con la Portland Symphony Orchestra.

Ha ricoperto anche il ruolo di maestro del Bates College a Lewinson, di Artistic Director del Bangor Ballet e di principal dancer del Maine State Ballet. Da un anno si è trasferito a Jacksonville, in Florida, dove nel Florida Ballet ha ricoperto, nella stagione 2019-2020, il ruolo di Associate Artistic director e da qualche giorno è Artistic Director. Una carriera luminosa e irresistibile.