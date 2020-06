«Istantanee temporali»: i racconti brevi e affilati dell'attualità nel nuovo libro della gioiese Raffaella Rizzi

È appena uscito 'Istantanee Temporali', il nuovo libro di Raffaella Rizzi, di Gioia del Colle (Ba), pubblicato per Tralerighe Editore. Uno sguardo attento sul presente attraverso immagini, pensieri, riflessioni e racconti sintetici che cercano un senso tra le schegge impazzite del nostro tempo. «Scrivere un racconto breve – ha detto di Istantanee temporali lo scrittore Gianrico Carofiglio – è come maneggiare un congegno di precisione o, meglio ancora, come eseguire un gioco di prestigio a pochi centimetri dallo spettatore. Richiede una pratica levigata ed ossessiva, perché ogni errore, ogni imperfezione può svelare il mistero e distruggere la magia. I vincoli di lunghezza costringono al confronto implacabile con i difetti della scrittura e delle storie».

Già vincitrice del premio 'Essere donna oggi' 2017 con 'Una foto ai pensieri', dedicato a sua figlia, Raffaella Rizzi racconta “una vita in differita”, come scrive in una delle sue pagine. Solo così, attraverso il distacco, la vita è più vita. Istantanee temporali è una teca attraverso la quale l’autrice osserva e descrive l’angoscia, la paura, la gioia, oppure la realtà – il Coronavirus, Trump, la politica, i film, i libri, gli incontri, la musica - e lo fa nella forma breve del pensiero, del racconto, perché solo così le parole possono essere precise e affilate.

L'autrice, 49 anni, per Tralerighe ha già pubblicato “Folle Solitarie” - Tipologie del romanzo novecentesco in Corrado Alvaro e John Dos Passos.