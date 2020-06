«Concerti di un'altra estate»: Diodato torna a suonare dal vivo in 5 appuntamenti speciali

La musica riparte, e riparte con il tarantino Diodato, che nel pieno rispetto delle normative vigenti ha deciso di portare dal vivo il suo nuovo album, Che Vita Meravigliosa, in cinque appuntamenti estivi (ma ne arriveranno anche altri), dopo il rinvio dei live che avrebbe dovuto tenere in primavere a Milano e Roma. «Ho pensato tanto al momento in cui ci saremmo ritrovati – racconta Diodato. Ho pensato a tutti voi che in questi mesi mi avete scritto cose bellissime, che mi avete raccontato le vostre storie, che avete fatto di tutto per farmi sentire speciale e siete riusciti ad alleviare la solitudine. Ho pensato ai miei amici, ai miei compagni di viaggio, professionisti che da anni mi permettono di dare il meglio su un palco e che sono stati tra i più colpiti da questa situazione. Ho pensato al giorno in cui saremmo tornati ad essere un corpo unico, capace di raccontare quanto tutto questo sia importante per una società libera, sana, felice. Ho pensato che questa estate potesse essere il momento giusto per tornare a guardarci negli occhi e provare a ripartire. Tornerà la vita di prima, quella in cui potremo ammassarci in un club, stringerci e urlare in uno stadio, mischiarci, ma quel giorno, forse, sarà ancora più bello ricordare questi primi passi fatti insieme. E allora ecco le nostre occasioni speciali, concerti che saranno figli di questo tempo, certo, ma che porteranno in ogni nota, in ogni gesto, in ogni istante, tutta la consapevolezza, tutto il bagaglio di un vissuto che, mai come in questo momento, potremmo definire comune. Concerti di un’altra estate, appunto. Che in questa estate e in quell’orizzonte io ci credo

ancora».

Queste le date dei “Concerti di Un'Altra Estate”, tour che prende il nome dall'ultimo singolo del cantautore: il 4 luglio un concerto pomeridiano in Valle d’Aosta a oltre 2 mila metri di altitudine al Musicastelle Outdoor, il 25/26/27 luglio alla Cavea - Auditorium Parco della Musica, Roma e il 4 agosto un concerto all’alba all’Indiegeno Fest – Teatro di Tindari.

Il 2020 è l’anno della consacrazione per Diodato: ha vinto con “Fai Rumore” il Festival di Sanremo 2020, il Premio della critica

Mia Martini Sanremo 2020, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020 e il Premio Lunezia. L’8 maggio gli è stato

assegnato il premio David di Donatello “Miglior canzone originale” per il brano “Che vita Meravigliosa”, scritto da Diodato per il

film “La Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek, affermandosi come unico artista italiano solista ad aver vinto sia il Festival di Sanremo che il Premio David, per di più nello stesso anno e con due canzoni diverse, entrambe contenute nel disco “Che vita meravigliosa”. Il brano è anche candidato ai Nastri d’Argento. Sabato 16 maggio, per lo show “Europe Shine a Light - Accendiamo La Musica”, l’artista ha riacceso le luci dell’Arena di Verona, vuota, tricolore e maestosa, con la sua “Fai Rumore” in una versione inedita arrangiata per l’occasione. Un’esibizione speciale e storica nel segno dell’unione, della cultura, dell’arte e della bellezza con cui Diodato ha voluto omaggiare, arrivando a colpirne il cuore, l’Europa intera.

I biglietti acquistati per il concerto all’atlantico di Roma saranno validi per le date all’Auditorium, per la validazione e assegnazione del post consultare il sito www.otrlive.it. Il sito è consultabile anche per tutte le info sulla data di Milano di aprile.

Le prevendite dei biglietti per i “Concerti di un’altra estate” sono disponibili su TicketOne dalle ore 11.00 di mercoledì 10 giugno.