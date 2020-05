Il sindaco di Milano evoca il mare di Bari

BARI - Scambio di cortesie istituzionali tra il sindaco di Milano Beppe Sala e Antonio Decaro. Il primo, ieri ha registrato un video all’Idroscalo per suggerire ai milanesi il luogo migliore dove trascorrere l’estate in sicurezza, grazie a una serie di norme anti Covid introdotte nell’area ludico-turistica di Segrate.

Sala ha poi pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, con il bacino idrico di sfondo, e una simpatica didascalia «Ce Melane tenève u màre ièsse na piccola Bbare» con tanto di traduzione italiana e il richiamo diretto al presidente dell’Anci nonché sindaco di Bari. Belli anche i commenti dei cittadini, i numerosissimi pugliesi che vivono a Milano, i baresi che ammirano il capoluogo lombardo, con inevitabile eco gastronomica, dalla nostalgia dei ricci all’apoteosi di riso patate e cozze. Alla fine il post di Sala ha collezionato circa 30mila consensi da parte degli utenti di Instagram.

Non si è fatta attendere la risposta social di Antonio Decaro, con una immagine dal porticciolo di Santo Spirito e la didascalia «Grazie @beppesala, ma non era Parigi? E comunque... meglio Milano. È pur sempre la città italiana con più pugliesi, dopo Bari. :) Un abbraccio a tutti voi. Vi vogliamo bene!». Una dedica fatta dal sindaco dei sindaci a Milano e ai suoi abitanti, una delle comunità più colpite dall’emergenza sanitaria. Ed anche al post di Decaro non sono mancati reazioni e commenti da parte del popolo degli internauti, non senza l’inconfondibile nota d’ironia barese con qualcuno che a proposito di paragoni tra città di mare ha azzardato : «Santo Spirito la nuova Saint Tropez».

Bari come Milano, come tante altre città d’Italia, è alle prese con la cosiddetta Fase Due e con la bella stagione che bussa alle porte e stana dai lunghi mesi di quarantena i cittadini vogliosi di aria aperta e normalità. Un lavoro improbo quello dei sindaci in bilico tra salute e qualità della vita, tra bisogni collettivi e desideri individuali.