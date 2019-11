Area Sanremo, tra gli 8 vincitori anche le pugliesi Camilla Magli e Gabriella Martinelli

Ci sono anche due pugliesi tra gli otto vincitori di Area Sanremo, il contest che permetterà a due di loro di far parte del cast della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana 2020, nella categoria Nuove Proposte. Le due pugliesi sono Gabriella Martinelli, che in coppia con Lula ha portato il brano "Il gigante d'acciaio", e Camilla Magli, che si è presentata con "Eterno Rosso". Insieme a loro (Gabriella è di Montemesola, nel Tarantino, Camilla di Carovigno, in provincia di Brindisi), gli altri sei vincitori sono stati Jaqueline Branciforte, Matteo Faustini, Alessia Gerardi, Alex Leo, Arianna Manca, Andrea Riso "Messya".

La proclamazione è avvenuta oggi al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, in cui i 63 finalisti sono stati ascoltati dal vivo con il brano nella versione integrale, e i vincitori sono stati scelti dalla commissione, sotto la direzione artistica di Massimo Cotto, presieduta da Vittorio De Scalzi e composta da Teresa De Sio, Petra Magoni, Andy Bluvertigo e Gianni Testa.

(foto Instagram @camillamagli_ e @gabriellamartinelliofficial)