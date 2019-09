Bari diventa capitale dello shiatsu: ecco tutte le iniziative

Dal 18 al 25 settembre si svolge anche a Bari la settimana nazionale dello Shiatsu, giunta all’ottava edizione, quest’anno dedicata a longevità e salutogenesi, durante la quale sarà possibile ricevere trattamenti gratuiti e partecipare a lezione aperte. Per l’occasione Rossana Tursi, pioniera dello shiatsu in Puglia con la scuola Ohashiatsu, dal 18 al 25 settembre su prenotazione farà trattamenti di prova gratuiti e sabato 21 settembre alle ore 18,00 terrà una lezione aperta e conoscitiva della tecnica presso l’Aikido Shin-Bu, in Traversa via Giulio Petroni, 39/5 (angolo via Lugi Ricchioni) a Bari.

Dal 10 al 13 ottobre invece si svolgerà un evento ancora più significativo per la scuola Ohashiatsu di Bari, perché il Maestro Ohashi, fondatore del metodo che da lui prende il nome, ormai più di 45 anni fa, di cui Rossana Tursi è stata allieva a New York e in Italia, sarà a Bari presso l’Hotel Majesty in Via Gentile 97/B per tenere due Seminari professionali fondamentali per la Diagnosi e il Trattamento: giovedì 10 e venerdì 11 “Problemi strutturali” dalle ore 13,00 alle ore 20,00 e sabato 12 e domenica 13 “Come imparare a leggere il Corpo, la diagnosi orientale secondo Ohashi” dalle ore 10,00 alle ore 17,00. Un’occasione imperdibile per tutti gli operatori olistici per imparare e migliorare il trattamento, sia che essi siano professionisti del settore, sia che abbiano altre esperienze di lavoro corporeo. I seminari sono aperti a tutti, anche a chi vuole semplicemente approfondire o apprendere nuovi approcci al benessere e alla salute.

La scuola Ohashiatsu del capoluogo pugliese, inoltre, è sempre presente, ormai da 3 anni, a fianco della Komen Italia nelle piazze pugliesi con la Carovana della Prevenzione e durante la Race for the Cure a Bari. Rossana Tursi e i suoi allievi durante questi eventi, fanno trattamenti gratuiti per fa conoscere lo Shiatsu e per far comprendere l’importanza del benessere psico-fisico, sia come prevenzione per mantenere un buon livello di salute, sia durante un periodo più difficile causato dalla malattia.