Orchestra Magna Grecia Taranto: presentata nuova stagione con Cristicchi, Battaglia, Gragnaniello

Il pop-rock di Dodi Battaglia (Pooh), il mondo dei cantautori italiani Enzo Gragnaniello e Simone Cristicchi (ospite Amara), la fantasia e la voce di Neri Marcoré e il Gnu Quartet. La vocalità, applaudita in tutta il mondo, di Dianne Reeves con Fabrizio Bosso; la classica, le rapsodie ungheresi eseguite da Yuri Bogdanov, Juan Carlos Lomonaco e Anna Miernik, l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Luigi Piovano, direttore principale dell’ICO, «Tempesta» e "Valpurga» (Faust). Ed ancora: le musiche del cinema di Kubrick e di James Bond; My Fair Lady in concerto, a cura di Antonella Rondinone e in collaborazione con l’Accademia Bernstein di Bologna; il soprano Anna Maria Sarra, la pianista Gloria Campaner e Beethoven, Danton Whitley&The Mosaic Sound, i tributi a Withney Houston e Mia Martini.

Sono gli eventi in scaletta per la ventottesima edizione della stagione dell’Orchestra della Magna Grecia, presentata oggi nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città. Presenti l’assessore a Sport e Cultura del Comune di Taranto, Fabiano Marti; il direttore artistico dell’ICO Magna Grecia, Piero Romano; Ornella Carrieri, pianista e docente, e il violinista e direttore d’orchestra Maurizio Lomartire, fra i fondatori dell’Orchestra. La stagione è organizzata in collaborazione con il Comune di Taranto, con il sostegno della Regione Puglia e del MiBAC, il Ministero per i Beni e le Attività culturali.