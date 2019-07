Premio Bianca d'Aponte: 3 pugliesi tra le 10 cantautrici finaliste in tutta Italia

Ci sono anche tre pugliesi tra le dieci cantautrici finaliste del Premio Bianca D'Aponte 2019, il contest in programma al Teatro Cimarosa di Aversa (Ce) il 25 e 26 ottobre. Cristiano Verardo da Lecce con "Non potevo saperlo", Rebecca Fornelli da Bari con "Quello che ci manca", e Jole da Manfredonia (Fg) con "La turista e il gondoliere nelle sfere di vetro con la neve" si giocheranno il premio insieme ad altre sette partecipanti da tutta Italia al concorso, che quest'anno avrà come madrina Tosca.

Due saranno i premi principali, quello assoluto, il Premio Bianca d’Aponte, e il premio della critica, dedicato a Fausto Mesolella, storico direttore artistico della manifestazione, a cui è succeduto Ferruccio Spinetti. Anche quest'anno poi il contest darà diritto a un tour di otto concerti realizzato grazie al NuovoImaie (progetto realizzato con i fondi dell’art.7 L. 93/92) e riservato alla vincitrice o, in mancanza dei requisiti richiesti dal NuovoImaie, a una delle altre finaliste.

Con le concorrenti si alterneranno sul palco ospiti della musica italiana di qualità, che saranno comunicati prossimamente.