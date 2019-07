Sottosegretario Mibac: «Avvieremo iter per Taranta patrimonio Unesco»

«La Taranta è l’esempio vivo e forte di come le tradizioni possano trovare spazio anche nel racconto ai giovani e alle nuove generazioni in una chiave di lettura 'nuova', ma sempre fedele a ciò che sono. E’ l’espressione viva della nostra capacità di valorizzare il nostro patrimonio culturale e proprio per questo, insieme alla Fondazione della Notte della Taranta, daremo avvio al percorso di riconoscimento del fenomeno della Taranta e della Pizzica da parte dell’Unesco perché vogliamo che possano entrare a far parte del patrimonio immateriale dell’Umanità». Lo annuncia il sottosegretario al Mibac, Lucia Borgonzoni, intervenendo oggi, a Roma alla conferenza stampa di presentazione della ventiduesima edizione de La Notte della Taranta.