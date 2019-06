Richard Gere in Basilicata: superospite alle Giornate di Maratea

MARATEA - Richard Gere sarà il superospite dell’undicesima edizione de «Le Giornate del cinema lucano-Premio internazionale Basilicata», in programma a Maratea (Potenza) dal 23 al 27 luglio. E nella Perla del Tirreno ci sarà spazio anche per celebrare i dieci anni del film di Rocco Papaleo «Basilicata coast to coast».

L’Associazione Cinema Mediterraneo, in collaborazione con la Lucana Film Commission «ha previsto - spiega una nota - un programma ricco di appuntamenti e che vedrà come location principale il parco dell’Hotel Santavenere». Tra gli altri ospiti annunciati Toni Servillo, Kabir Bedi, Elena Sofia Ricci, Paolo Genovese, Caterina Shulha, Vittoria Puccini, Gabriel Garko, Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo e i registi lucani Fontana e Stasi.

Un «momento speciale» sarà dedicato alla memoria del cantautore lucano Pino Mango. «Numerose - ha annunciato l'organizzatrice Antonella Caramia - saranno anche le masterclass: oltre a quella di Gere, ci sarà quella tenuta dal regista e sceneggiatore nordirlandese Terry George». Tra i presentatori delle serate, «i volti Rai Carolina Rey e Claudio Guerrini. I premi legati alla kermesse saranno realizzati dal maestro Michele Affidato».