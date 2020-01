Mola di Bari, Domenico Cartago Trio

Sabato 1 febbraio 2020, alle ore 20.30, a Palazzo Pesce, via Van Westerhout n. 24 a Mola di Bari, «Chromos» del Domenico Cartago Trio, con Domenico Cartago al pianoforte, Giorgio Vendola al contrabbasso e Pippo D’Ambrosio alla batteria. Un concerto in Puglia per presentare l’ultimo lavoro discografico del pianista tranese che firma un’intera tracklist di brani originali. Info 393/134.09.12