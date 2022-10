Diesel e benzina al bando: dal 2035 solo auto elettriche

Nel 2035 in Europa non si potranno più vendere auto e van nuovi con motore a benzina e diesel. Si potranno acquistare solo auto elettriche. È l’esito dell’accordo raggiunto (non senza difficoltà) tra Parlamento e Consiglio europei sul futuro delle emissioni nocive dei veicoli leggeri.

Fissati anche i passi intermedi. Una riduzione delle emissioni CO2 del 15% nel 2025 per auto e furgoni, più consistenti i tagli al 2030, 55% per le vetture e 50% per i furgoni. L’obiettivo finale è la riduzione del 100% al 2035 con il passaggio al motore elettrico.

Si chiudono così lunghi mesi di trattative nel tentativo di ridurre le emissioni nocive per giungere alla neutralità climatica entro il 2050. Una clausola di eventuale revisione scatterà nel 2026. Soddisfatta Ursula von der Leyen che giudica l’accordo tra Parlamento europeo e Consiglio Ue «una pietra miliare cruciale per raggiungere il nostro obiettivo climatico per il 2030. Stimolerà l'innovazione e la nostra leadership industriale e tecnologica».

Molto, molto più critiche le associazioni delle imprese dell'indotto, che ipotizzano con l’avvio della transizione un taglio probabile di mezzo milione di posti di lavoro in Europa, 70-75 mila in Italia. I manager delle case automobilistiche avevano sperato invece una dilazione ulteriore dei tempi, in vista dell’obiettivo emissioni «zero», e ora tornano a ventilare il rischio della fortissima concorrenza cinese e di un inevitabile aumento dei prezzi delle vetture. Adesso ci sarà un nuovo passaggio al Parlamento e al Consiglio Ue, ma la strada è ormai segnata.

Nessuna deroga per i carburanti sintetici, salvo - ma è ancora da definire - il riferimento ai veicoli cosiddetti speciali (ambulanze, mezzi di cantiere). La verifica del dispositivo è fissata per il 2026, anno in cui Bruxelles facendo il punto sulla situazione economica ed industriale, produrrà un report sul mercato elettrico.