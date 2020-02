Scervino Resort sfilerà alla Monte-Carlo Fashion Week

ROMA - La collezione Ermanno Scervino Resort 2021 sfilerà il 14 maggio prossimo allo Sporting Monte-Carlo, in apertura della ottava edizione della Fashion Week monegasca, manifestazione di moda che si svolge a Monte-Carlo con l’alto patrocinio della principessa Charlene di Monaco, in programma dal 14 al 18 maggio.

«Monte-Carlo rappresenta da sempre per me il glamour - commenta Ermanno Scervino - fin dai tempi di Grace Kelly e delle patinate atmosfere del film Caccia al ladro. Un posto speciale dove sfilare la mia collezione, un posto che colpì la mia immaginazione fin da bambino durante un bellissimo viaggio con mio padre».

La settimana della moda, ideata da Federica Nardoni Spinetta, presidente e fondatrice della Chambre Monegasque de la Mode (CMM) vuole porsi come vetrina privilegiata e palcoscenico per stilisti internazionali e case di moda locali. Inoltre, in sintonia con le linee guida e i valori suggeriti dal principe reggente Alberto di Monaco, la CMM porrà grande attenzione alla moda etica e sostenibile. Primario anche l’impegno in ottica charity, con il supporto per il quarto anno consecutivo, alla Princess Charlene of Monaco Foundation, nata per volontà della principessa che è stata in passato una campionessa di nuoto, con l'obiettivo di salvare vite lottando contro gli annegamenti. Le sue missioni sono quelle di sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli dell’acqua, indicando ai bambini le misure preventive e naturalmente insegnando loro a nuotare.