Le tendenze dell'accessorio a HoMi Fashion&Jewels

PERO - Finestra unica sul mondo dell’accessorio, HoMi Fashion&Jewels si presenta agli operatori dal 15 al 18 febbraio 2020 a Fiera Milano di Rho con una formula rinnovata che punta a rappresentare il riferimento per tutto l'universo accessory, dall’accessorio moda al bijoux, al gioiello trendy, dal beachwear, alla componentistica, dalle pietre dure a quelle colorate.

La Rassegna, che si svolge in concomitanza con altri due importanti appuntamenti fieristici del settore Fashion, Micam, il Salone internazionale della calzatura, e Mipel, Salone internazionale delle borse e accessori in pelle, e ancora più vicina agli altri eventi della Fashion Week milanese, permetterà così di creare un’opportunità unica di business internazionale per gli operatori del settore.

A fare da anteprima e come una sorta di Fuorisalone, la cultura dell’accessorio sarà il tema di «BE A SWEETHEART- Il cuore nel gioiello moda», la prima di una serie di mostre a corollario delle edizioni di HoMi Fashion&Jewels per diffondere la ricchezza creativa di pensiero e di arte racchiusa nel gioiello. Dall’8 al 18 febbraio, la mostra sarà ospitata negli spazi di Palazzo dei Giureconsulti a Milano. Nei padiglioni di HoMi Fashion&Jewels in Fiera saranno poi presenti quasi 600 espositori, il 32% dei quali proviene da 24 diversi paesi esteri, in particolare da Spagna, Grecia, Francia, India e Turchia, mentre saranno ben 120 le aziende nuove in questa edizione. Sul fronte visitatori invece, l’attività di scouting e profilazione di HoMi, realizzata in collaborazione con ICE-ITA si è concentrata su paesi quali Francia, Giappone, Russia e Spagna, e porterà in Rassegna anche 200 buyer selezionati. L’offerta ampia e diversificata per categoria, price-level, occasione d’uso e processi d’acquisto, sarà presentata con un layout strutturato attraverso quattro percorsi di visita: Style, Everyday, Gems & Components, F&J International Delivery e al loro interno ospiteranno spazi speciali ispirati a specifiche tematiche: New Craft, (creativi emergenti), #tuttepazzeperibijoux, (le migliori proposte all’insegna dell’originalità e dell’esclusività), e Special Summer (accessori beachwear e outfit pensati per l’estate).