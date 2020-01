Pitti Filati, crescono aziende concorso Feel the Yarn

FIRENZE - Cresce il numero di aziende partecipanti al concorso Feel the Yarn - Il Contest, gestito dal Consorzio Promozione Filati insieme a Pitti Immagine e alla Fondazione Pitti Immagine Discovery. Quest’anno la competizione, giunta alla 11/a edizione, coinvolge 34 aziende (erano 27 l’anno scorso): più ampie e variegate, quindi, le forniture di filati ai giovani per la realizzazione dei modelli in gara, e più numerose per gli studenti le opportunità di contatto con le imprese, distribuite in Toscana, Piemonte, Lombardia e Veneto.

Impennata anche delle scuole di moda coinvolte: 24 di 14 paesi (oltre all’Italia, Cina, Corea del sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Irlanda, Israele, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Taiwan) rispetto alle 15 di 11 paesi della scorsa edizione.

«All’inizio dell’avventura del contest Feel the Yarn eravamo noi a cercare il coinvolgimento di scuole e imprese, ora accade il contrario - commenta Federico Gualtieri, presidente di Cpf - E' questo il segno forse più tangibile del successo di questo progetto, che nel tempo ha visto affinarsi anche il livello dei partecipanti e, soprattutto, dei finalisti».