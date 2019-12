Andrea Montelpare cura linea junior Elie Saab

FERMO - Partnership di licenza a lungo termine tra Andrea Montelpare, leader del mercato nel segmento del lusso delle scarpe per bambini, e la Couture House Elie Saab «per lo sviluppo, la produzione esclusiva e la distribuzione in tutto il mondo della prima linea di calzature interamente dedicata ai bambini della casa di moda». Unite «dal loro raro senso dello stile e dall’eccellenza produttiva», le due parti puntano a «obiettivi di crescita del business». In una nota Montelpare parla di «orgoglio» per la scelta di Elie Saab di «affidare alla nostra competenza nella creazione della sua linea di scarpe per bambini».

«Nel corso degli anni, Elie Saab si è evoluta in un marchio lifestyle, attraverso lo sviluppo di categorie di prodotti diversificate che offrono un’esperienza unica dell’universo del marchio - spiega la casa dio moda -. La nostra nuova aggiunta, Elie Saab Junior, presenta una collezione di calzature per bambini che incorpora il nostro Dna unico e l'attenzione ai dettagli. Ci siamo divertiti molto a progettare calzature che rispondano alle reali esigenze dei bambini di oggi, e non abbiamo dubbi sul fatto che Andrea Montelpare sia il partner giusto per dare vita alla nostra visione».

La prima collezione di scarpe per bambini Elie Saab sarà lanciata nello showroom Andrea Montelpare a Milano e sarà disponibile per acquirenti ed influencer a partire dal 13 gennaio 2020. La collezione sarà disponibile anche per i clienti in alcune delle boutique più esclusive, grandi magazzini, flagships e rivenditori online selezionati, dalla stagione Autunno/Inverno 2020-2021.