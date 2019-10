Polimoda, nasce master in Digital fashion

FIRENZE - Come può la tecnologia rivoluzionare processi e strategie dell’industria della moda? Polimoda affronta questo tema chiave del settore, dalla digitalizzazione dell’intera catena di approvvigionamento alla ricerca di sostenibilità nella produzione e commercializzazione del prodotto. Nasce così il nuovo master in Digital fashion, in partenza ad aprile, con Lisa Lang come mentore, una delle 50 donne più influenti del mondo nel campo di moda e tecnologia (recentemente definita da Forbes una delle «Top 50 women in tech»).

Di origine tedesca, ha vissuto e lavorato in diversi Paesi come business developer, fondando aziende di successo come ElektroCouture e ThePowerHouse, oltre ad essere consulente esperta della Commissione Europea per la strategia della European Creative Industry. Oggi si occupa di innovare l'industria manifatturiera attraverso la digitalizzazione dei flussi di lavoro e lo sviluppo di nuovi processi produttivi per tessuti intelligenti ed elettronici. Il master (9 mesi per 700 ore di insegnamento) si sviluppa attraverso quattro moduli principali: Fashion Operations, come ingegnerizzare creativamente la pura creatività; Product Development, dall’artigianato analogico all’ambiente digitale; Retail & Merchandising, come accogliere e comunicare con il nuovo cliente 3.0; Fashion Start-Up, come condurre correttamente un’attività di business data-driven online e offline. Si tratta di un programma innovativo dedicato alla formazione di professionisti specializzati nella digitalizzazione dei processi per la moda.