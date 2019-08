Sfilata di Rihanna a Ny approda su Amazon Prime

NEW YORK - La sfilata di Rihanna alla Fashion Week di New York approda su Amazon Prime. La collezione Savage X Fenty sfilerà il prossimo dieci settembre ma lo show sarà trasmesso in oltre 200 paesi sulla piattaforma di streaming dal 20 settembre.

In un comunicato ufficiale, la sfilata è stata definita un evento unico che combina musica, moda e cultura e che prende radicalmente le distanze dalla tradizione. «Sono entusiasta - ha detto Rihanna - che tutti quest’anno potranno vedere The Savage X Fenty Show - stiamo lavorando per creare un’esperienza audace, sexy e super energetica». La sfilata si terrà a Brooklyn ma non è stata ancora rivelata la location.