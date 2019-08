A Fashion Week sfila Faith Guilbault, modella con disabilità

NEW YORK - La New York Fashion Week è alle porte e per la prima volta debutta una linea per disabili con in passerella una modella affetta da paralisi cerebrale.

Si tratta della 15enne californiana Faith Guilbault, che oltre alla paralisi cerebrale ha anche un serio impedimento di vista che le rende difficile camminare. Tuttavia ciò non le ha impedito di portare avanti i propri sogni e di sfilare.

I capi indossati durante la sfilata fanno parte della linea cosiddetta «adaptive clothing», con abbottonature speciali che facilitano il vestirsi o lo spogliarsi. Adaptive clothing è un’iniziativa del gruppo non-profit Runway of Dreams.