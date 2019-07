Tessuti, Ecorotica tendenza autunno-inverno 2020

MILANO - Ecorotica, concetto che mette insieme ecologia ed erotismo, anelito di salvezza per il pianeta e necessità di piacere e di piacersi è il motivo sul quale si sviluppano le tendenze dei tessuti per l’autunno/inverno 2020-21 in mostra alla 29/ma edizione di Milano Unica, la rassegna internazionale del settore in corso alla Fiera di Milano a Rho.

In Ecorotic Drama spiccano materiali ricchi di lavorazioni e trattamenti. Il «Rosa Diafano» è stato interpretato in una versione romantica e tecnologica con trattamenti lucidi e filati brillanti nei pesi leggeri. Le paillettes hanno tonalità intense e cangianti e pitone e coccodrillo sono stati proposti in chiave sfumata sia su pesi cappotto che su materiali da camiceria. Per le eco-pellicce, le aziende hanno sviluppato delle ombreggiature a pelo corto sia opache che lucide con effetti anche molto realistici. La camiceria è stata proposta invece con un design astratto, caratterizzata dai giochi di grigi e neri oppure geometrica con disegni a bastoncino e micro riga. Il gessato su materiali nobilissimi è stato largamente sviluppato ed è caratterizzato da una mano molto soffice. Moltissimi i pizzi dalle trasparenze erotiche interpretati tono su tono e talvolta a disegni i geometrici e futuristici. Le trasparenze, sono state largamente sviluppate anche nei tulle e nelle reti a onde o con astrattismi luminosi.

In Ecorotic Eden, i tessuti sono invece soffici, proposti in diverse tonalità naturali. La camiceria in alcuni casi è stata lavorata a disegni floreali con nuance VerdeClorofilla o Verde Sottobosco oppure proposta in versione camouflage dando vita a giochi cromatici sempre di interpretazione boschiva. I pesi cappotto sono stati presentati con effetti animalier, broccati naturali, eco- pellicce o panni bouclé, nelle tonalità dell’Arancio Tennè e del Silver Mercurio. Gli accessori sono preziosi, caratterizzati da pietre e ricami.

Tra i contrasti di Ecorotic Circus il «Rosso Follia» è stato largamente sviluppato sulle basi metalliche, tra i macro tartan, nei matelassé, tra i disegni da camiceria, negli uniti e nelle fantasie. I pesi cappotto sono presentati nelle tonalità piu forti della cartella colori e presentano pied-de-poule over, tartan, macro check, block color, disegnature circensi e animalier ironici. Le eco-pellicce sono spesse e sfumate, con mani morbidissime e i tessuti tecnici sono caratterizzati da trattamenti di ispirazione sportiva ed effetti eco-pelle.