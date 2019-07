Tod’s Happy Moments by Alber Elbaz: svelata a Parigi la capsule collection

Tod’s sceglie la settimana dedicata alla Haute Couture di Parigi per svelare la capsule collection “Tod’s Happy Moments by Alber Elbaz”.

Disegnata dal visionario Alber Elbaz, ex Direttore Creativo della maison Lanvin, accolto di recente nella famiglia Tod’s, la collezione punta dritto al cuore danzando sul pentagramma della felicità.

“Everybody should be happy” con ai piedi il Gommino, l’iconico mocassino, rivisitato da Elbaz che ne ha catturato e trasformato l’essenza per le nuove generazioni.

Lo stilista ha contaminato il DNA della maison italiana creando nuovi scenari per le driving shoes rendendole aereodinamiche, colorate, destrutturate o montate su suole da sneaker. Ha utilizzato il neoprene per conferire una nota "tech" alle creazioni e rifiniture metalliche per farle brillare.

Una felicità contagiosa percorre tutto con stile dal logo al packaging del prodotto, dalle scarpe alle borse, fino alle T-shirt.

Può un paio di scarpe rendere felici? In casa Tod’s sì, come nelle favole.

