Il viaggiatore esotico di Valentino sfila a Parigi

Il viaggiatore di Valentino disegnato da Pierpaolo Piccioli che sfila a Parigi mostra una collezione che lo stesso direttore artistico della maison ha definito «utopia esotica», ovvero una mescolanza di alto e basso, di culture diverse, dove un abito tradizionale del Maghreb viene affiancato a un paio di pantaloni grigi e sartoriali.

"E' un viaggio immaginario» ha spiegato lo stilista. «Mi piace l'idea di mischiare lo stile psichedelico, quello sartoriale e lo streetwear». Mentre segni e tracce di diverse culture si mescolano e fluiscono in un mood sartoriale che rende tutto possibile, le differenze convergono come le linee, i colori brillano, alto e basso, luminoso e terreno si mescolano e s'intrecciano. La purezza del djellaba, la semplicità del caftano, il tocco umano dell’uncinetto e del ricamo incontrano la precisione del suit e la disinvoltura del capospalla fluente. Paesaggi di fantasia, «utopie esotiche», sono state create dall’artista Roger Dean.

Gli accessori. Come il viaggio cambia il viaggiatore, ridefinendo abitudini, gesti e visioni, così l’atto di vestire acquista una spensierata svagatezza: un cappello di paglia sulla testa, sneaker Valentino Garavani Rockrunner Plus ai piedi, borse pratiche in mano. Non c'è una destinazione finale per il viaggio, che avviene qui e ora, nella mente.