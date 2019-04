Tod's chiama Alber Elbaz per il secondo capitolo di Tod's Factory

Milano. Tod's chiama Alber Elbaz, ex direttore creativo della maison Lanvin, per il secondo capitolo della sua Tod’s Factory.

Dopo Alessandro Dell’Acqua sarà infatti questo visionario stilista a interpretare gli accessori del brand sinonimo di eccellenza artigianale Made in Italy per questo straordinario laboratorio creativo.

Nata ai fini di realizzare progetti innovativi e non convenzionali, la Tod’s Factory dona la possibilità a stilisti e artisti di tutto il mondo di rileggere, secondo il proprio punto di vista e in totale libertà, il patrimonio iconografico e il “saper fare” del prestigioso marchio italiano.

La collezione sarà svelata entro l’estate mediante un evento speciale e sarà disponibile su tutti i mercati internazionali.