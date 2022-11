Metaponto, ruba 2 quintali d'uva ma i cc lo scoprono: scappa per 7km poi finisce in un aranceto

METAPONTO - I carabinieri nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre sono intervenuti a Metaponto lungo la SP3 in quanto il titolare di un’azienda agricola aveva appena segnalato la presenza di persone non autorizzate all’interno del proprio vigneto. I militari hanno effettivamente incrociato un’auto sospetta che, visti i militari, è fuggita per 7 km, con manovre spericolate, terminando la propria corsa in un aranceto. Il fuggitivo è riuscito a scappare a piedi ma i carabinieri hanno recuperato la refurtiva – circa 2 quintali d’uva per un valore commerciale di circa 450 euro. L'auto aveva il numero di telaio abraso, con targhe non corrispondenti a quel modello.