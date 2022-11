Matera ospita il libro «Frida, la mia storia vera»

MATERA - Approda anche tra i Sassi e raccoglie grandi consensi di pubblico e critica l’ultimo libro di Salvo Nugnes, curatore, reporter e scrittore.

Presentato alla Sax Art Gallery, spazio situato nel Sasso Barisano nel cuore della città dei Sassi, il libro si intitola «Frida, la mia storia vera», ed è reduce dal successo delle presentazioni precedenti a Milano, Caderzone Terme, Bassano del Grappa e Torino. Ed ora è stato a Matera, capitale della cultura 2019. Oltre all’autore Nugnes, all'evento erano presenti il fotografo Roberto Villa, l’assessore Nicola Trombetta, e il tenore Francesco Zingariello.

Il libro racconta in prima persona, come se fosse un diario personale, la vita della famosa artista messicana: dall’infanzia al tragico incidente, dall’amore travagliato per l’artista messicano Diego Rivera ai suoi continui tradimenti, dalle sue incessanti sofferenze fisiche e psichiche al rapporto salvifico con l’arte.

Grazie all’alternarsi di immagini storiche, foto dei quadri, curiosità, episodi particolari, approfondimenti, si arriva a fine lettura imparando qualcosa in più sulla grande Kahlo.