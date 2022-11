ACCETTURA - «Abbiamo una visione ed è quella di rendere attrattivo il nostro borgo puntando sulle sue specificità naturalistiche e sulle tradizioni e riqualificando il centro storico. Ma per vincere questa sfida occorre uscire dall’isolamento infrastrutturale».

Il sindaco di Accettura, Alfonso Vespe, è convinto che la rinascita delle aree interne passi da un nuovo approccio del turismo, che sulla scorta dell’emergenza sanitaria del Covid e del distanziamento, ridisegni un nuovo modo di scoprire il territorio, quasi assaporando con la bellezza di paesi ricchi di storia e di risorse ambientali. Accettura, il paese dove si celebra il Maggio, uno dei riti arborei più conosciuti della Basilicata può raccontare tanto in questo senso.

Nella parte vecchia dell’abitato negli ultimi mesi sono stati realizzati interventi di adeguamento e decoro. Street art e memoria si fondono idealmente traendo linfa dalle radici del centro della montagna materana ma guardando con lungimiranza al futuro. E così non è casuale che questo luogo abbia cambiato nome.

«Piazzetta degli Artisti è stata oggetto di recenti opere di riqualificazione». Il Comune, nel frattempo, in ossequio alle caratteristiche che fanno di Accettura uno dei paesi della montagna materana più interessanti dal punto di vista naturalistico, ha acquistato delle mountain bike per quanti decideranno di fare delle escursioni tra i suggestivi boschi. «Arriveremo ad una dotazione di 30 biciclette ma ci siamo attrezzati anche con una officina mobile all’aperto che possa dare assistenza ai cicloturisti in caso di necessità».

L’area situata nel bosco di Montepiano, inoltre, è stata ulteriormente implementata con una serie di servizi a beneficio degli escursionisti e l’idea è di potenziare il sito con qualche attrattore.

Insomma, la strada per incentivare l’arrivo di nuovi visitatori in grado di apprezzare un ambiente ricco di biodiversità, è tracciata ma un po’ come gli irti tratturi che talvolta si incontrano da queste parti, resta il nodo del deficit stradale con il quale sono costretti a lottare quotidianamente gli amministratori locali.

Un significativo intervento è stato fatto recentemente finanziando con le risorse del Programma Operativo Val d’Agri sulla viabilità provinciale, l’adeguamento della strada che da Accettura conduce a Stigliano.

Non inganni la distanza, appena 18 chilometri tra i due paesi. «Abbiamo inteso procedere alla messa in sicurezza di questo percorso con un manto stradale precario in più punti, senza guardrail e privo di segnaletica orizzontale, tenuto conto che in inverno il tracciato diventa ancora più pericoloso.

Tra l’altro molti studenti accetturesi frequentano l’Istituto superiore di secondo grado a Stigliano. La nostra proposta su questo tratto della viabilità provinciale ha subito trovato anche il sostegno del sindaco di Stigliano Francesco Micucci».

Ma non è l’unico intervento sulla viabilità.

«Con risorse comunali rivenienti dai fondi destinati alle aree interne- dice il sindaco Vespe - stanno per partire i lavori di adeguamento della strada Gallipoli Cognato, nel tratto dalla sede del Parco fino alla statale Basentana per un importo di 2,5 milioni di euro».

Ma serve ancora un tassello prezioso sul fronte della viabilità per Accettura. «Per uscire dall’isolamento occorre il prolungamento di una bretella che dal paese si snodi per altri 7 -10 chilometri sino ad arrivare allo scalo di Grassano».

Lo scorso 29 e 30 ottobre Accettura ha ospitato la quarta edizione de IL Borgo, con la presenza di artisti di strada, spettacoli per bimbi, musica gospel, cabaret ed un immancabile viaggio tra i sapori locali. «In due giorni abbiamo portato in paese circa diecimila persone - dice il sindaco Vespe - . È la dimostrazione di quanto possano fare insieme amministratori, associazioni e cittadini per la crescita e lo sviluppo della comunità».