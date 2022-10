Metaponto, cadavere recuperato in mare: è un 59enne di Taranto. L'allarme lanciato da un diportista

MATERA - Il cadavere di un uomo è stato recuperato stamani nel mare di Metaponto di Bernalda (Matera) dalla Capitaneria di Porto di Taranto che sta coordinando le indagini. L’allarme è stato dato da un diportista, che ha visto il cadavere a circa 500 metri dalla costa.

E’ di un uomo di 59 anni, originario della provincia di Taranto, il cadavere recuperato stamani nel mare di Metaponto di Bernalda, in provincia di Matera. Secondo quanto si è appreso, alcuni amici ne avevano perso le tracce da un paio di giorni.

Nei prossimi giorni - come disposto dalla Procura della Repubblica di Matera - sarà eseguita l’autopsia per accertare le cause della morte. Ulteriori accertamenti e indagini sono in corso da parte dei Carabinieri del Reparto operativo di Matera e della Compagnia di Pisticci (Matera) e dei militari della Capitaneria di Porto di Taranto.