Pomarico, cc scoprono rigogliosa piantagione di cannabis: arrestato un 25enne

POMARICO - I carabinieri di Matera hanno arrestato un 25enne di Pomarico, già noto alle forze dell’ordine, per coltivazione illegale di sostanze stupefacenti. In una zona rurale del paese infatti i militari hanno individuato una coltivazione di oltre 50 piante di cannabis, molte delle quali già alte più di 2 metri, abilmente occultata tra la fitta e spontanea vegetazione di un terreno impervio ed incolto in una località isolata delle colline pomaricane. La piantagione, estesa su un’area di circa 50 mq, era organizzata e gestita in modo ottimale, con un sofisticato sistema d’irrigazione con l’ausilio di cisterne, l’impiego di specifici concimi e una scrupolosa potatura degli arbusti circostanti per garantire alle piante un’abbondante esposizione ai raggi del sole.

I carabinieri si sono appostati anche di notte per scoprire i responsabili, e hanno notato un giovane del posto che dopo essersi fatto spazio tra la vegetazione, ha iniziato a raccogliere – utilizzando delle cesoie – le infiorescenze mature dalle piante di cannabis. Sequestrati 18 chili di piante, insieme a tutto il materiale utilizzato per la coltivazione. Il giovane si trova ai domiciliari.