Bernalda, eroina e cocaina in casa: arrestato un 30enne

Un giovane migrante di 30 anni, non in regola con le leggi sulla permanenza in Italia, è stato arrestato dai Carabinieri, a Bernalda (Matera) perché trovato in possesso di droga. In una casa, durante una perquisizione, i militari hanno trovato undici grammi di cocaina e 14 di eroina, oltre a 740 euro in contanti e materiale per confezionare le dosi.

I Carabinieri hanno arrestato anche un altro uomo che deve scontare due mesi di reclusione per una condanna per false dichiarazioni sulla propria identità. Nei suoi confronti è stato eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Varese.