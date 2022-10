Turisti come a Pasqua: a Matera c’è il pienone

MATERA - «Nelle ultime settimane sembrava di essere nel ponte di Pasqua quanto a numero di presenze in città». Ad affermarlo è la guida turistica Giovanni Ricciardi.

Il difficile periodo di congiuntura economica, con l’aumento galoppante dei costi energetici, non ferma nella città dei Sassi il comparto turistico, trainato negli ultimi mesi da un ritorno consistente di visitatori dall’Europa e da Oltreoceano. Ma non è l’unico dato che induce a guardare al futuro con maggiore fiducia, pur con le opportune cautele del caso dovute alle implicazioni degli scenari geopolitici internazionali e ad una pandemia con cui in qualche modo bisognerà convivere nonostante la fase emergenziale sembra essere alle spalle.

«È vero - dice Ricciardi - c’è una conferma significativa delle presenze straniere. Nel fine settimana sicuramente a Matera si sono registrati numeri record in fatto di presenze. L’altro dato rilevante è che molti italiani sono in tour nella nostra città. Non si tratta soltanto di gruppi organizzati che effettuano anche altre mete tra la Puglia e la Basilicata. Ci sono numerose famiglie ed anche turisti individuali». La guida turistica, inoltre, rileva che «in città sono tanti i crocieristi che fanno scalo portuale a Bari e Brindisi».

«Ottobre - dichiara Tommaso Mariani, presidente del Consorzio SAlbergatori Matera - sta seguendo il trend positivo di settembre. In molti casi ci troviamo dinanzi a prenotazioni last minute ma l’importante è che o turisti arrivino in città. Gli stranieri sono davvero tanti. Sono fiducioso anche per il prossimo mese di novembre».

Gli itinerari di maggiore interesse sono quelli che si snodano lungo gli antichi Rioni dei Sassi, patrimonio dell’Unesco, i siti museali e del circuito urbano delle chiese rupestri ma anche il complesso del Palombaro Lungo in Piazza Vittorio Veneto e la Casa Grotta. Insomma sulla scia di settembre anche il mese di ottobre conferma il momento d’oro del comparto turistico che potrebbe avere una spinta ulteriore dal cinema. Oltre ai riflettori accessi dal piccolo schermo grazie alla fiction Imma Tataranni in onda su Rai Uno, cresce infatti l’attesa per una nuova produzione internazionale, le cui riprese dovrebbero cominciare nelle prossime settimane. Matera sarà nuovamente al centro di un film biblico? Intanto già dallo scorso mese in città alle porte di diverse strutture alberghiere della città avrebbero bussato alcune case di produzione cinematografica.