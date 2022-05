Scanzano Jonico, fiamme nel lido Baia delle Scimmie, indagini dei carabinieri

SCANZANO JONICO - Un incendio, di probabile natura dolosa, ha interessato nelle scorse ore il lido Baia delle Scimmie a Scanzano Jonico, nel Materano. I carabinieri indagano per ricostruire la vicenda. In un’intervista alla Tgr Basilicata, i titolari dello stabilimento balneare - di recente messo a punto per l’imminente stagione estiva - hanno detto di non aver ricevuto minacce o richieste estorsive.

«La mia più totale vicinanza e solidarietà come Istituzione ai titolari del Lido Baia delle Scimmie di Scanzano Jonico, distrutto da un incendio sulla cui natura stanno già indagando gli inquirenti. Il nostro Metapontino è una grande risorsa per la Basilicata, gli imprenditori lucani vanno tutelati e sono sicuro che la DIA di recente istituzione in Basilicata sarà un ulteriore strumento per difendere il nostro territorio. Come Regione siamo a disposizione del Comune di Scanzano jonico, del Commissario prefettizio e degli imprenditori onesti per qualsiasi intervento in favore della legalità, un valore imprescindibile per il rilancio economico e sociale della nostra Regione. Presto sarò nel Metapontino per portare il sostegno concreto della Regione a tutti coloro che si battono per la legalità». Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.