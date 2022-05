«Neet Working Tour» fa tappa a Matera: il lavoro, spazio ai giovani

MATERA - La «fame» di lavoro tra i giovani. Oggi e domani Matera accoglierà il «Neet Working Tour», l’iniziativa promossa dal Ministro per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro e Carta Giovani Nazionale. Dal pomeriggio fino alla mattina dell’11 il centro della città si popolerà di giovani: studenti delle scuole superiori della città e dell’Università e ragazzi in cerca di opportunità lavorative e di studio, anche internazionali. Stasera sera, inoltre, in Piazza San Giovanni, l’Amministrazione comunale presenterà l’iniziativa «La città ai giovani», con cui lancerà una nuova stagione di politiche giovanili per il territorio, nel corso di un concerto tutto dedicato ai più giovani, alla presenza del DJ internazionale Damianito e di giovani gruppi emergenti, insieme agli studenti del Liceo T. Stigliani.