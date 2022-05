BARI - Sarà celebrato a Matera il processo nel quale è imputato per diffamazione aggravata il senatore lucano di Forza Italia Saverio De Bonis, relativo alla pubblicazione sul web e sui social di notizie ritenute false su importazione di grano contaminato e nocivo dall’estero e, in particolare, dall’Ucraina e dal Canada.

Il Tribunale di Bari, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa di De Bonis, l’avvocato Giampiero Milone, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura di Matera.

Nel processo avviato a Bari si era costituita parte civile Italmopa, associazione di categoria che rappresenta in Italia l’industria molitoria. «Il Tribunale di Matera - dichiara il senatore in una nota - dovrà ora valutare non solo la fondatezza delle ipotesi accusatorie ma anche la procedibilità della querela visto che Italmopa, la parte offesa, non rappresenta in via esclusiva tutte le industrie molitorie, e non è mai citata negli articoli contestati. Sono felice perché dopo le precedenti archiviazioni su Foggia e Matera e la vittoria in sede civile che mi hanno visto coinvolto sempre per asserite diffamazioni, anche il Tribunale di Bari ha rimesso gli atti al foro competente. Anche il viaggio più lungo inizia con un piccolo passo: bene, oggi è stato compiuto quel primo passo verso la giustizia».