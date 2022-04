Matera, restaurati i graffiti di Nicola Morelli

CRONACA DI MATERA - Al termine dei lavori di ripristino e restauro, sono ritornati all'antico splendore i graffiti realizzati dall'artista di Matera, Nicola Morelli, nel 1984 nell'abside della chiesa di San Paolo, al rione Villa Longo della Città dei Sassi.

Rappresentano i sacramenti e furono commissionati alla vigilia del 25/o anniversario della fondazione della chiesa, che quest’anno festeggia 50 anni di attività. Nel tempio e su una facciata laterale della navata Nicola Morelli ha realizzato, nel 1988, anche la sequenza di graffiti raffigurante la Passio Christi.

L'artista - nato a Matera nel 1921 e morto a Frascati (Roma) nel 1994 - è ritenuto un artista «eclettico» per aver realizzato sculture soprattutto in Italia (a Roma presso il Coni, a Matera, Bernalda e Montescaglioso) e all'estero (Washington), medaglie e monete per il Vaticano nei pontificati di Paolo VI e Giovanni Paolo II, libri come il saggio «Vita agli inferi» del 1951 apprezzato da Alcide De Gasperi, che successivamente firmò la prima legge sul risanamento dei rioni Sassi. Nicola Morelli fu anche attore caratterista con ruoli nei film di Fantozzi (1975-1980), Non ci resta che piangere(1984) scritto, diretto e interpretato da Roberto Benigni e Massimo Troisi) e Scemo di guerra (1985) diretto da Dino Risi.

