Le ruspe sugli abusi edilizi per ripristinare la legalità nel Materano

MATERA - Le ruspe sugli abus, per ripristinare la legalità. Su disposizione del prefetto di Matera, Sante Copponi, è stato demolito oggi a Scanzano Jonico (Matera) un fabbricato realizzato abusivamente in località Lido Torre. L’intervento è stato eseguito con l’ausilio dell’11esimo Reggimento Genio guastatori di Foggia della Brigata Meccanizzata Pinerolo.

La demolizione segue la richiesta del Comune di Scanzano Jonico che ha trasferito alla Prefettura di Matera tutti gli atti relativi all’abuso edilizio in questione per l'avvio delle attività demolitorie, esaminate in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a seguito dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione emessa dallo stesso Ente.

La vicenda assume, secondo la Prefettura, «un elevato valore simbolico e rappresenta una importante ed efficace risposta concreta dello Stato per il contrasto della criminalità e il ripristino della legalità». Le operazioni di demolizione sono state eseguite con il supporto delle Forze dell’Ordine, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del 118 Basilicata e di personale del Comune di Scanzano Jonico.