Ucraina, sono 150 i profughi accolti finora in provincia di Matera

MATERA - Sono 150 i profughi ucraini accolti in provincia di Matera. Lo si è appreso da fonti della Prefettura, che sta seguendo le diverse problematiche, legate all’accoglienza, con un confronto continuo con enti e istituzioni locali. Si tratta in prevalenza di donne e bambini. E tra queste si registra l’arrivo nelle ultime ore di Eleonora Trivigno e di suo figlio nella natia Garaguso (Matera), provenienti dalla capitale Kiev. «Se qualcuno mi chiede se sono felice, io rispondo no - ha detto Eleonora - sono semplicemente un poco più serena. Tre cose oggi mi ritrovo dopo 20 anni di Ucraina: le chiavi di casa, il computer e la mia macchina fotografica, lì ho lasciato la mia vita professionale, i miei affetti, gli amici che spero quanto prima di ritornare a riprendermeli».