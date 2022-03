Regione Basilicata, ecco i super ricchi: Trerotola ancora «Paperone»

POTENZA - Notai e farmacisti - nel senso di titolari di farmacie - sono i professionisti «a cinque zeri». Lo si evince dalle dichiarazioni dei redditi che li collocano tra i più ricchi dopo parlamentari e medici specialisti. Fuori categoria i calciatori. Anche il micro-cosmo del Consiglio regionale conferma questo trend. Non a caso, il più ricco è lui, Carlo Trerotola, farmacista con alcuni «punti vendita» nella città capoluogo e «figlio d’arte», la cui eredità ovviamente ha saputo capitalizzare. Dichiara un reddito di 509mila 335 euro. Per lui l’indennità da consigliere regionale è il classico «dessert». Trerotola, insomma, vive della sua professione e della sua attività professionale. Non è affatto legato al denaro. È notoria la sua generosità, soprattutto con le classi sociali più fragili. Alle ultime elezioni si era candidato Presidente per il Centrosinistra, sfidando il generale di Corpo d’Armata della Finanza in pensione, Vito Bardi, che, nella graduatoria delle rendite politiche, è il «Bartali del reddito» con 367mila 665 euro. Le posizioni in classifica si sono invertite. In politica Bardi è risultato il «Paperone dei voti», mentre sul piano reddituale Trerotola risulta il «Paperone degli euro». Insomma una lotta continua, sia pure su diversi livelli.

La particolarissima geografia economica nella Giunta regionale vede al primo posto l’assessore alla Sanità, Rocco Leone, pediatra di Policoro con un’utenza di non meno di diecimila piccoli pazienti. Nel 2021 ha dichiarato un reddito di 235mila 851 euro. Alle spalle l’assessore (esterno) all’Ambiente Gianni Rosa, noto commercialista con uffici ad Avigliano e a Potenza, con un reddito di 119mila 441 euro, seguito con 115mila 263 euro da Franco Cupparo, assessore alle Attività Produttive, imprenditore nel campo dei prefabbricati con stabilimento a Francavilla in Sinni e presidente, di fatto, della locale società calcistica che da anni milita nel campionato Interregionale. Sotto la soglia dei centomila euro sono attestati gli assessori all’Agricoltura Francesco Fanelli (95.054 euro) e alle Infrastrutture Donatella Merra, architetto (87.582 euro).

Dalla Giunta al Consiglio. Il presidente-imprenditore Carmine Cicala dichiara un reddito di 103mila 578 euro; i vice presidenti dell’Ufficio di Presidenza Vincenzo Baldassare, medico a San Chirico Nuovo, e Mario Polese, avvocato a Potenza, dichiarano rispettivamente 176.171 euro e 84.160 euro, mentre i due segretari Giovanni Vizziello, medico a Matera, e Gianni Leggieri 178.831 euro e 80.550 euro. Il reddito dichiarato dagli altri due consiglieri regionale del Movimento 5 Stelle è di 71.135 euro di Gianni Perrino e di 70.233 euro di Carmela Carlucci. L’ex governatore Marcello Pittella, medico specialista, è sceso a 100.551 euro staccando di ventimila euro il suo compagno di partito Roberto Cifarelli (80.462 euro). Più o meno su questi livelli anche i redditi dei consiglieri regionali leghisti: Gianuario Aliandro, Pasquale Cariello, Gerardina Sileo e Massimo Zullino.

Non si discostano di molto neppure i redditi degli altri consiglieri Vincenzo Mario Acito (110.235), Gerardo Bellettieri (93.609) e Francesco Piro (79.470) di Forza Italia; Luca Braia (87.810) di Italia Viva e Piergiorgio Quarto (115.324) di Fratelli d’Italia.

Sono tutti superati dall’avvocato aviglianese Tommaso Coviello che dichiara 129.702 euro.