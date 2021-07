Matera, in arrivo 15 milioni di euro per riqualificazione e rigenerazione urbana

Matera - Ammonta a 15 milioni di euro la spesa per il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana, denominato «Abitare Culture», che il Comune di Matera realizzerà nella zona sud nei rioni Cappuccini, Agna, San Francesco. Le opere saranno finanziate con risorse l Programma innovativo nazionale per la qualità urbana dell’abitare (Pinqua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili.

Lo hanno reso noto oggi, in un incontro con i giornalisti. il sindaco, Domenico Bennardi, e l’assessore alla 'città e al territorio, Rosa Nicoletti. Gli interventi prevedono l'attuazione di un progetto integrato con cinque macro-interventi e altri 20 di diversa entità adottati. E' previsto anche l’avvio di un laboratorio per la rigenerazione urbana con realtà cittadine e soggetti strategici come Fondazione Matera 2019, Ater, Asl, scuole e associazioni.

«L'attuazione del progetto - hanno detto Bennardi e Nicoletti - prevede l’espletamento di una fase procedurale di 15 mesi con la presentazione dei progetti definitivi entro 240 giorni e l'attuazione delle proposte, con la pubblicazione dei bandi e l'avvio dei cantieri. Interveniamo in un’area dove forte è la domanda di servizi e di riqualificazione urbana». Tra gli interventi previsti vi sono la riqualificazione di spazi e manufatti, del verde, il potenziamento del liceo artistico, dell’ex cinema Kennedy e l’attuazione di funzioni per l'inclusione sociale e lo sport.