Furbetti del reddito di cittadinanza: beccati in 3 nel Materano

MATERA - Tre «furbetti» del reddito di cittadinanza sono stati scoperti durante controlli effettuati dalla Compagnia di Policoro (Matera) della Guardia di Finanza.

Per due persone, le Fiamme Gialle hanno scoperto che avevano ottenuto circa 20 mila euro come reddito di cittadinanza nonostante, dal 2017 al 2017, avessero vinto circa 400 mila euro con il gioco on line. Le tre persone scoperte sono state denunciate e sono state segnalate all’Inps per la revoca e il recupero delle somme indebitamente percepite come reddito di cittadinanza.