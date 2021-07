Matera, furti ai distributori: nei guai due minorenni

Matera - Accusati di aver commesso due furti in due distributori automatici, uno a Grassano (Matera) e l'altro a Potenza, due minorenni residenti a Foggia sono stati collocati in comunità. Il provvedimento, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Potenza, è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Tricarico (Matera).

Secondo quanto ricostruito, i due ragazzi, di 16 e 17 anni, hanno rubato dai distributori di snack e bevande circa 430 euro. I carabinieri li hanno identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nei locali.