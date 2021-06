Matera, riattivata un'antica cisterna

Matera - L'antica cisterna a tetto di «Tempa rossa», che l’Ente Parco della Murgia materana ha recuperato con tecniche tradizionali, sarà utilizzata in prevalenza come riserva d'acqua per spegnere eventuali incendi, che dovessero verificarsi all'interno del «Bosco del Comune» di Matera nell’habitat rupestre.

Lo ha reso noto il presidente del Parco, Michele Lamacchia, insieme all’assessore comunale alla cultura e ai Sassi, Tiziana D’Oppido. Il manufatto, che era di proprietà comunale, è stato recuperato con lavori durati 90 giorni e un investimento di 70mila euro. La cisterna, realizzata tra la fine del Settecento e i primi anni dell’Ottocento, ha riservato positive sorprese come il recupero della pavimentazione in chianche e il rifacimento delle colonnine superiori, che costituiscono il tradizionale sistema di prelievo delle acque. La cisterna ha una capacità di conservazione delle acque pari a 400 metri cubi.

«Il manufatto - ha evidenziato Lamacchia - oltre al recupero di funzioni antincendio rappresenta un ulteriore elemento di attrazione nei percorsi alla scoperta dei sistemi idrici dell’habitat rupestre, fatto di cisterne, pozzi, neviere utilizzate dall’economia rurale e zootecnica dei luoghi».