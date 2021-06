Matera, raggirò una 90enne: arrestato

Matera - È stato arrestato l'uomo che nel settembre scorso avrebbe truffato 5.700 euro a una donna di 90 anni. Si tratta di un 41enne di Napoli, rintracciato dalla Polizia.



Secondo quanto ricostruito, l'uomo - con la complicità di un'altra persona, ancora non identificata - riuscì a farsi consegnare dalla anziana pensionata il denaro e alcuni gioielli di famiglia.

La 90enne venne raggiunta da una telefonata in cui un uomo, fingendo di essere il nipote, annunciava che un corriere sarebbe andato nella sua abitazione per consegnarle un pacco a lui destinato, in cambio di denaro: In un primo momento la donna diede al corriere quattromila euro, in un secondo 1.700 e i gioielli di famiglia.