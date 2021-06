Matera, immediata sospensione Astrazeneca sugli under 60. Il bollettino odierno

L’azienda sanitaria di Matera ha deciso «l'immediata sospensione del vaccino Vaxzevria (AstraZeneca) per le prime dosi previste per gli under 60": lo ha annunciato la stessa Asm. La decisione è stata presa in accordo con il responsabile della campagna vaccinale anti covid-19 della Regione Basilicata.

È previsto che «per le persone al di sotto dei 60 anni il ciclo vaccinale sarà completato con la somministrazione di una seconda dose di vaccino a Mrna ad una distanza di otto-12 settimane dalla prima dose».

IL BOLLETTINO ODIERNO - La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 11 giugno, sono state effettuate 4.229 vaccinazioni.

Ad oggi sono 250.495 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (45,3 per cento) e 130.157 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (23,5 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 380.652 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane). Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 823 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 15 (e tra questi 13 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 52 guarigioni, tutte relative a residenti in Basilicata.