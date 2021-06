Matera, a fine settembre torna il «Women's fiction festival»

A Matera, dal 23 al 26 settembre, «per ritrovare la gioia», tornerà il «Women's fiction festival», giunto alla quindicesima edizione e che nel corso degli anni ha fatto scoprire autrici di successo come Gabriella Genisi, Giuseppina Torregrossa e Cristina Cassar Scalia.

Al Wff, «luogo di scoperta di talenti letterari e di promozione della lettura - è scritto nel comunicato - si torna a puntare i riflettori sul potere della parola. La scrittura è un’arte, ha il potere di generare nuovi contenuti e format, partorire sistemi segnici e produzioni culturali, nuovi mondi, più creativi, inclusivi e fluidi».

Dal 23 al 26 settembre, nella Città dei Sassi, Capitale europea della Cultura 2019, «con la consueta formula dedicata a chi scrive e a chi legge, il Wff propone la sua Academy che comprende: la Borsa del libro, masterclass sulla scrittura, approfondimenti sulle dinamiche dell’industria editoriale, brainstorming in lingua inglese per story-teller: romanzieri, sceneggiatori, scrittori di graphic novel e comics. Attraverso la Borsa del libro, autrici e autori con un manoscritto nel cassetto potranno confrontarsi con importanti editor e agenti letterari nazionali per verificare la possibilità di una pubblicazione».