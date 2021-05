Matera, stasera «Astranight», Bardi: «Vaccino finirà in poche ore»

«Stasera, a Matera, 'Astranight' finirà in poche ore: abbiamo tantissime richieste». Lo ha scritto, su Twitter, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, riferendosi alla «Notte bianca del vaccino» in programma nella Città dei Sassi dalle ore 22.

Nella tenda del Qatar, allestita in un’area attigua all’ospedale Madonna delle Grazie, senza prenotazione, saranno somministrate 750 dosi del preparato AstraZeneca a persone comprese nella fascia d’età tra i 60 e i 79 anni, con priorità per alcune categorie fragili. Dalle ore 20 saranno distribuiti i numerini in ordine di presentazione nell’hub vaccinale, gestito dall’Azienda sanitaria di Matera (Asm). «L'iniziativa, ripresa anche da altre Regioni - ha aggiunto il governatore lucano - sarà ripetuta: dobbiamo vaccinare tutti, nel minor tempo possibile e in ogni modo».

In un altro tweet, Bardi ha messo in evidenza che «al momento in Basilicata abbiamo vaccinato (con la prima dose) l’87% degli over 80, il 64% degli over 70, il 39% degli over 60, il 26% degli over 50, il 21% degli over 40, il 16% degli over 30, il 10% degli over 20 e il 5% degli under 20».