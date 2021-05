Schiacciato da contenitore mangimi: operaio di Montalbano Jonico muore a Parma

Un contenitore dal peso di diversi quintali pieno di mangime per animali lo avrebbe colpito in pieno, schiacciandolo ed uccidendolo all’istante. È, secondo una prima ricostruzione, la dinamica di un incidente sul lavoro avvenuto ieri sera, intorno alle 21.30, costato la vita a un operaio originario della Basilicata. L’incidente è avvenuto in un’azienda di mangimi di Sorbolo, comune della bassa parmense. Oltre ai mezzi del 118 sono intervenuti i carabinieri e la medicina del lavoro che hanno messo sotto sequestro l’area. L'uomo si chiamava Andrea Recchia, aveva 37 anni, ed era originario di Montalbano Jonico (Matera).

«Un ragazzo simpatico e solare, così lo ricorderemo». Lo ha scritto, in un post su Facebook, Piero Marrese, sindaco di Montalbano Jonico (Matera), cittadina lucana di cui era originario Andrea Recchia, l’operaio morto ieri a Sorbolo (Parma) dopo essere stato schiacciato da un contenitore di mangimi per animali.

«Esprimo - ha aggiunto il primo cittadino - la mia vicinanza e quella di tutta la comunità montalbanese alla famiglia Recchia per l’improvvisa quanto inaspettata perdita di Andrea a causa di un incidente sul luogo di lavoro. Purtroppo il momento che stiamo attraversando non consente di stare vicini fisicamente alla famiglia, pertanto - ha concluso - lo faremo attraverso i nostri pensieri e le nostre intenzioni personali».

«Sono notizie che lasciano tanto sgomento. È l’ennesima tragedia sul lavoro. Una giovane vita spezzata, ieri sera, in una attività alle porte del paese». È il commento del sindaco di Sorbolo Mezzani, Nicola Cesari, che ieri sera si è recato personalmente sul luogo della tragedia che è costata la vita ad un operaio di 37 anni originario della Basilicata. «Siamo vicini ai familiari in questa terribile vicenda».