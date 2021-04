Matera, inchiesta sull'ex dg Asm: il gup archivia

Matera - Il gup del Tribunale di Matera ha pronunciato l'archiviazione del procedimento nei confronti dell'ex direttore

generale della Azienda sanitaria locale di Matera Pietro Quinto, per il quale era stato ipotizzato il reato di abuso in atti di ufficio. In questa direzione, d'altra parte, la richiesta della stessa Procura materana nell'udienza del 14 ottobre scorso. Contro la richiesta di archiviazione aveva fatto opposizione Carlo Gaudiano, l'ematologo che aveva denunciato irregolarità nella condotta di Quinto soprattutto in relazione alla soppressione di una serie di strutture operative semplici e complesse e nella soppressione della sua stessa struttura operativa. Quinto, difeso dall'avvocato Vincenzo Montagna ha rievocato nell'udienza davanti al gup l'approvazione di un regolamento sulle modalità di attribuzione degli incarichi dirigenziali: lui stesso aveva affidato la valutazione ed il colloquio degli aspiranti candidati a una commissione formata da cinque esperti con compiti di segnalare al direttore generale il più idoneo a ricoprire l'incarico.

Il giudice dell'udienza preliminare Angela Rosa Nettis, con provvedimento depositato oggi in cancelleria, ha dunque dichiarato l'inammissibilità della opposizione avanzata da Gaudiano e l'infondatezza della denuncia a suo tempo sporta contro Quinto, il quale nei giorni scorsi è stato prosciolto da altro reato dopo la pronuncia di assoluzione dei giudici della Corte dei Conti da un'ipotesi di danno erariale. La vicenda era quella della nomina a titolo gratuito del direttore sanitario dell'epoca Andrea Sacco.