Matera, la Cava del Sole si candida come hub vaccinale

La «Cava del Sole» - che ospitò la cerimonia inaugurale e altri importanti eventi di Matera Capitale europea della Cultura 2019 - «si candida a riempirsi di nuovo, questa volta di speranza». E’ questo - hanno evidenziato i gestori della struttura alla periferia della Città dei Sassi - "il senso della messa a disposizione gratuita dell’auditorium 'Serra del Solè per la campagna di vaccinazione anti Covid-19».



Con una lettera indirizzata alla Regione Basilicata, alla Protezione Civile lucana, all’Asm e al Comune di Matera, la direzione della Cava «ha offerto gratuitamente i 700 metri quadrati al coperto della struttura per ospitare un centro vaccinale facilmente raggiungibile non solo dai materani, ma anche dagli utenti dell’intera provincia».

In un comunicato è sottolineato che «spazio della produzione e della distribuzione culturale di Matera 2019 , anche Cava del Sole soffre la perdurante chiusura a causa delle misure restrittive adottate per contrastare il dilagare della pandemia da Covid-19. Per questo, proprio nell’ottica di collaborare con le istituzioni a beneficio di tutta la comunità, si è deciso di offrirla a titolo completamente gratuito, ipotizzando, attraverso un progetto di fattibilità, l’allestimento all’interno di un minimo di dieci postazioni per la somministrazione dei vaccini, oltre che degli ulteriori servizi necessari».