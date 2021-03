Ambiente, firmata l'intesa: così Matera diventa «Plastic Free»

MATERA - L’amministrazione comunale di Matera ha firmato oggi un protocollo d’intesa che porterà la città a raggiungere l’obiettivo di liberarsi dalla plastica. L'intesa con la onlus «Plastic free» è stata firmata dal sindaco, Domenico Bennardi, e dal presidente nazionale dell’organizzazione, Luca De Gaetano.

In una nota, il Comune ha detto di «Matera è il primo capoluogo di provincia» ad aderire alla onlus. L’intesa porterà ad «abolire la plastica ogni qualvolta esista una valida alternativa». Bennardi ha sottolineato che il programma è in linea con quelli dell’Unione Europea, secondo la quale «una politica 'plastic freè è in grado di creare migliaia di posti di lavoro». (