Covid 19, il sindaco di Matera: «Aumento casi dovuto a imprudenza»

MATERA - «Con il Covid-19 non dobbiamo abbassare la guardia. Purtroppo stiamo registrando un aumento dei casi di contagio, determinati soprattutto da imprudenza e non rispetto delle regole». Lo ha scritto, su facebook, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5S), il quale, in un videomessaggio allegato al post, ha rivolto un appello «a evitare gli assembramenti».

«Intensificheremo - ha aggiunto Bennardi - i controlli» nei bar e nei ristoranti «e se saremo costretti a farlo, se riscontreremo comportamenti fortemente irresponsabili, sanzioneremo. Aiutateci a tenere la situazione sotto controllo e insieme - ha concluso rivolgendosi ai cittadini materani - ce la faremo».